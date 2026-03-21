Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 марта, 21:55

Политика

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Собеседники обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, с особым акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также на реализацию совместных взаимовыгодных проектов.

Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего практического выполнения договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Кроме того, главы государств затронули наиболее актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.

Ранее Лукашенко заявил, что никакая сила не способна разорвать союз республики и Москвы. Он пояснил, что в РФ звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от Москвы. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика