Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Собеседники обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, с особым акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также на реализацию совместных взаимовыгодных проектов.

Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего практического выполнения договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Кроме того, главы государств затронули наиболее актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.

Ранее Лукашенко заявил, что никакая сила не способна разорвать союз республики и Москвы. Он пояснил, что в РФ звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от Москвы. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".