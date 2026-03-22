Малооблачная теплая погода ожидается в Москве 22 марта

Малооблачная теплая погода ожидается в Москве в воскресенье, 22 марта. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, осадков не будет. Ветер ожидается переменный, слабый. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 11–13 градусов.

Синоптик отметил, что температура в столице аномально высокая и превышает нормальные значения на 8–10 градусов. Атмосферное давление при этом составит 752 миллиметра ртутного столба.

Как рассказала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, март 2026-го в Москве может войти в историю как самый солнечный. По ее словам, солнце будет светить горожанам до конца месяца.

Апрель, в свою очередь, начнется с дождей и средней температуры воздуха – около 15 градусов. Ожидается, что снег полностью сойдет к середине месяца.