22 марта, 10:56

Малооблачная теплая погода ожидается в Москве 22 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Малооблачная теплая погода ожидается в Москве в воскресенье, 22 марта. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, осадков не будет. Ветер ожидается переменный, слабый. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 11–13 градусов.

Синоптик отметил, что температура в столице аномально высокая и превышает нормальные значения на 8–10 градусов. Атмосферное давление при этом составит 752 миллиметра ртутного столба.

Как рассказала ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, март 2026-го в Москве может войти в историю как самый солнечный. По ее словам, солнце будет светить горожанам до конца месяца.

Апрель, в свою очередь, начнется с дождей и средней температуры воздуха – около 15 градусов. Ожидается, что снег полностью сойдет к середине месяца.

Погода в Москве на месяц опередила календарь

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

