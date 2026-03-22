Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 25 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, БПЛА были перехвачены и уничтожены над территориями столичного региона, Воронежской, Курской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Владимирской, Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников детский сад "Солнышко" в селе Михайловка Херсонской области. Были эвакуированы 35 человек, 30 из них – дети.

Кроме того, в Буркутах и Гладковке оказались повреждены частные дома, в Малых Копанях – трансформаторная подстанция. Также повреждено имущество в Новой Каховке, Каховке, Днепрянах и в Каланчаке.

