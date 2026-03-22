Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 марта, 11:21

Политика

Слуцкий предложил ввести единые правила безопасности для массовых мероприятий в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Государство должно ввести единые правила безопасности при проведении массовых мероприятий. Об этом лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий написал на своей странице в MAX.

В частности, он предложил усилить участие Росгвардии в мероприятиях с большим количеством участников, разработать новые требования к охранным организациям и поработать над уровнями защиты объектов.

Слуцкий подчеркнул, что важно не допускать возникновения угроз, а не реагировать на них. Террористы же должны понимать, что государство в любом случае защитит своих граждан, поэтому они не смогут спрятаться.

Он напомнил, что 22 марта исполнилось 2 года со дня теракта в "Крокус сити холле". По мнению Слуцкого, после этой ужасной трагедии необходимо пересмотреть правила и нормы.

Кроме того, он предложил восстановить смертную казнь для террористов, потому что недопустимо всю жизнь содержать убийц на налоги россиян, особенно тех, кто потерял близких из-за терактов. Только так, по мнению лидера ЛДПР, можно не допустить повторения трагедии "Крокуса".

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года, тогда погибли 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что преступление организовали украинские спецслужбы, которые планировали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное лишение свободы, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

политикабезопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика