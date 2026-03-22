Москвичи несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Москвичи приносят цветы к мемориалу памяти погибшим в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, передает РИА Новости.

С самого утра мемориал украшают свежими розами и гвоздиками. Почтить память жертв теракта спустя два года со дня трагедии приходят неравнодушные граждане, в том числе участники Общероссийского народного фронта и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

При входе на территорию "Крокус сити холла" горожане проходят через металлодетекторы. Также у мемориала дежурят и обеспечивают безопасность волонтеры Подмосковья.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что преступление организовали спецслужбы Украины, которые собирались дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

