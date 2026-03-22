22 марта, 14:05

Путин выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Илии II

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования грузинскому народу и духовенству в связи со смертью католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глубокие соболезнования главы государства во время церемонии прощания передал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

После отпевания гроб с телом Илии II вынесли из храма Святой Троицы и понесли в сторону Сионского собора, где он будет похоронен, передает ТАСС. По маршруту шествия перекрыта автомобильная дорога.

Илия II скончался в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси. Он был госпитализирован утром во вторник, 17 марта, с желудочным кровотечением. Причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

В связи с его смертью власти Грузии объявили траур. На всей территории страны на административных зданиях будут приспущены государственные флаги.

Траурное шествие в связи со смертью патриарха Илии II проходит в Тбилиси

