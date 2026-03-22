Директор ФСБ заявил, что РФ может "привести в чувства" спецслужбы Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Россия способна в "пределах разумного" привести в чувства украинские спецслужбы. Об этом автору ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия", – сказал он.

Бортников добавил, что все провокации, которые происходят в России, являются результатом действий спецслужб Украины и их "кукловодов" в лице в том числе британцев. Именно они, отметил глава ФСБ, дают указания, финансируют и обучают.

При этом российские спецслужбы соответствующую работу проводят, подчеркнул он. По его словам, это определенные меры воздействия. Какие конкретно, он не уточнил.

Ранее Бортников заявил, что планируемые Киевом и его иностранными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечиваются на более высоком уровне. Он также отметил, что общий уровень разведывательного и технического обеспечения противника, который "совершает точечные удары по гражданскому населению ракетами и беспилотниками", вырос.

