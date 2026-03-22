22 марта, 15:26
Песков заявил, что тема оплаты счетов за газ стала для ЕС важнее Украины
Сейчас главной темой в Европе стала не Украина, а проблема оплаты счетов за газ, свет и бензин. Об этом заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кроме того, отметил официальный представитель Кремля, сейчас Евросоюз полон противоречий, но по-прежнему отказывается от диалога с Россией. Он добавил, что ЕС находится в трудном положении и не знает, как продолжать спонсировать украинский конфликт.
При этом, подчеркнул Песков, Россия во взаимоотношениях с Европой ни разу "не прибегала к матерным словам". Он также вспомнил слова одного дипломата, который назвал дипломатию способностью "послать человека к черту" так, чтобы он действительно решил туда отправиться.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила закупку российского газа странами Евросоюза, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.
Песков, в свою очередь, заявил, что таким образом Европа "стреляет в ногу" своим избирателям, которые не станут голосовать за людей, принимающих подобные решения. Россия же будет делать то, что соответствует ее интересам, подчеркнул он.