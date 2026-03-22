Сейчас главной темой в Европе стала не Украина, а проблема оплаты счетов за газ, свет и бензин. Об этом заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, отметил официальный представитель Кремля, сейчас Евросоюз полон противоречий, но по-прежнему отказывается от диалога с Россией. Он добавил, что ЕС находится в трудном положении и не знает, как продолжать спонсировать украинский конфликт.

При этом, подчеркнул Песков, Россия во взаимоотношениях с Европой ни разу "не прибегала к матерным словам". Он также вспомнил слова одного дипломата, который назвал дипломатию способностью "послать человека к черту" так, чтобы он действительно решил туда отправиться.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила закупку российского газа странами Евросоюза, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.

Песков, в свою очередь, заявил, что таким образом Европа "стреляет в ногу" своим избирателям, которые не станут голосовать за людей, принимающих подобные решения. Россия же будет делать то, что соответствует ее интересам, подчеркнул он.

