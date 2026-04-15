В Иране пригрозили помешать торговле через Персидский залив при морской блокаде

Иран не даст вести торговлю через Персидский и Оманский заливы, а также Красное море в случае сохранения морской блокады. Об этом заявил командующий центральным штабом иранских войск "Хатам-аль-Анбия" генерал-лейтенант Али Абдоллахи.

"Если агрессивная и террористическая Америка продолжит свои незаконные действия <…> и будет создавать угрозу безопасности для иранских коммерческих судов и нефтяных танкеров, то эти шаги США могут повлечь за собой нарушение режима прекращения огня", – приводит слова Абдоллахи Mehr.

Генерал-лейтенант также подчеркнул, что Иран будет действовать решительно для защиты суверенитета и своих национальных интересов.

Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана намерены создать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействованы все необходимые средства.

Комментируя сложившуюся ситуацию, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил блокаду с антиутопией писателя Джорджа Оруэлла "1984". Он отметил, что США приняли решение о блокаде, когда другие государства пытаются добиться открытия пролива.