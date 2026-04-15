15 апреля, 16:19

Административное здание появится в столичном районе Вороново

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти выдали градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения административного здания в поселке ЛМС района Вороново Троицкого административного округа (ТАО). Об этом заявил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Здание в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) появится на участке площадью 0,79 гектара. Его общая площадь составит 5 тысяч квадратных метров. Внутри планируется разместить подразделения департамента труда и соцзащиты населения Москвы, а также судебный участок мирового судьи Троицкого судебного района.

"Появление объекта позволит увеличить доступность государственных услуг для жителей Троицкого административного округа, а также снизит транспортную нагрузку и повысит доступность социальной инфраструктуры на местах", – указал Ефимов.

В сооружении предусмотрят удобные зоны ожидания и безбарьерную среду для маломобильных граждан. Продуманная логистика обеспечит экономию времени для всех посетителей.

Ранее сообщалось, что новое городское пространство с жилым домом появится на улице Кржижановского в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Под редевелопмент отведен участок площадью 1,21 гектара. Также там создадут около 100 рабочих мест.

Утвержден проект планировки территорий около станции метро "Савеловская"

