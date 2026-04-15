15 апреля, 16:05

Юлия Ковальчук назвала нормой танцы Алексея Чумакова с незнакомкой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/podpyatnikova

Телеведущая Юлия Ковальчук назвала жаркие танцы своего супруга, певца Алексея Чумакова с незнакомкой нормальной частью программы концерта. Об этом она сказала на музыкальной премии BraVo.

Во время недавнего концерта Чумаков страстно танцевал с одной из своих поклонниц, после чего поцеловал ей руку. Пользователи Сети возмутились этому, однако Ковальчук не заметила ничего из ряда вон выходящего.

"Вы должны знать, что Алексей всегда горячо танцует. К сожалению, вам какую-то неправдивую информацию донесли. Почаще ходите на его концерты и увидите, что горячие танцы присутствуют везде", – цитирует телеведущую канал "Звездач" в МАХ.

Ковальчук подчеркнула, что близость артиста со своими поклонниками является хорошим признаком.

В прошлом году Чумакова подвергли критике в Сети после интервью Светлане Бондарчук, где он рассказал, что выбирал супругу, руководствуясь принципом "переспал бы или нет". Поклонники такой подход не оценили.

Позже певец заявил в шутку, что Ковальчук его абьюзит. По его словам, он узнал значение термина после скандала. Чумаков также уточнил, что после критики его слов о выборе жены старается не обращать внимания на "завистников и глупцов", лишенных иронии.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
