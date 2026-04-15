Юлия Ковальчук назвала нормой танцы Алексея Чумакова с незнакомкой

Телеведущая Юлия Ковальчук назвала жаркие танцы своего супруга, певца Алексея Чумакова с незнакомкой нормальной частью программы концерта. Об этом она сказала на музыкальной премии BraVo.

Во время недавнего концерта Чумаков страстно танцевал с одной из своих поклонниц, после чего поцеловал ей руку. Пользователи Сети возмутились этому, однако Ковальчук не заметила ничего из ряда вон выходящего.

"Вы должны знать, что Алексей всегда горячо танцует. К сожалению, вам какую-то неправдивую информацию донесли. Почаще ходите на его концерты и увидите, что горячие танцы присутствуют везде", – цитирует телеведущую канал "Звездач" в МАХ.

Ковальчук подчеркнула, что близость артиста со своими поклонниками является хорошим признаком.

В прошлом году Чумакова подвергли критике в Сети после интервью Светлане Бондарчук, где он рассказал, что выбирал супругу, руководствуясь принципом "переспал бы или нет". Поклонники такой подход не оценили.

Позже певец заявил в шутку, что Ковальчук его абьюзит. По его словам, он узнал значение термина после скандала. Чумаков также уточнил, что после критики его слов о выборе жены старается не обращать внимания на "завистников и глупцов", лишенных иронии.

