Новости

Новости

15 апреля, 16:11

Происшествия

Россия и Азербайджан договорились о компенсациях после крушения самолета AZAL

Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Россия и Азербайджан достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета авиакомпании AZAL, произошедшего в декабре 2024 года вблизи Актау. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

Москва и Баку, в частности, сообщили, что достигли "надлежащего урегулирования последствий", включая вопрос выплаты компенсаций. Подчеркивается, что принятые решения отражают стремление государств к сохранению и развитию союзнического взаимодействия.

В заявлении также выражены соболезнования родным и близким погибших. РФ и Азербайджан подтвердили намерение и дальше развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Речь идет о самолете Embraer 190, который потерпел крушение 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что борт был поврежден в результате обстрела с земли. По его мнению, трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.

При этом позже Алиев сообщил, что Баку не рассматривал крушение самолета авиакомпании как умышленную атаку. При этом Азербайджан требовал признания случившегося и наказания виновных.

