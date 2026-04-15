Новая система РЖД сделает поиск забытых вещей удобнее

РЖД начали тестировать новую систему, благодаря которой сервис по поиску забытых в поездах вещей станет удобнее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Благодаря нововведению проводник и начальник поезда будут сразу напрямую получать заявку о забытом предмете. Они смогут искать пропажу непосредственно в пути. Раньше поисками занимались уже после прибытия на конечную станцию.

В РЖД отметили, что сервис поиска забытых вещей очень популярен среди пассажиров. С его помощью в этом году владельцы уже смогли вернуть свыше 13,7 тысячи предметов. Электронную заявку можно подать в течение 30 дней с начала поездки.

По данным компании, обычно теряются гаджеты, документы и предметы гардероба. Однако иногда сотрудники обнаруживают и необычные пропажи. В этом году, например, пассажиры забывали скрипку, чайный сервиз, противогаз, гитару, виниловые пластинки и спортивное кимоно.

Ранее стало известно, что 260 предметов в марте забыли пассажиры "Аэроэкспрессов" в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Среди них были кефир, медицинский халат, измеритель пульса и сатурации.

