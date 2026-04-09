09 апреля, 11:34

Транспорт

Измеритель пульса, халат и кефир забыли пассажиры "Аэроэкспресса" в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Измеритель пульса и сатурации, медицинский халат и кефир забыли пассажиры "Аэроэкспрессов" в аэропорты Шереметьево и Домодедово в марте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что всего в марте в автобусах, поездах и терминалах обнаружили 260 предметов. 80 владельцев уже получили свои вещи.

Среди необычных предметов также оказались электрическая зубная щетка в розовом чехле, карта члена Общероссийского Профсоюза образования и игровая приставка. Также сотрудники компании находили много ключей, банковских карт, телефонов, документов, головных уборов и очков от солнца.

По словам руководителя пресс-службы "Аэроэкспресса" Веры Агафоновой, 190 потерянных вещей принадлежали пассажирам Шереметьево, а 70 – путешественникам по пути в Домодедово.

Она отметила, что чаще всего вещи теряли 6 и 7 марта – по 20 предметов в каждый из этих дней. Их отправили на склад, где они будут находиться на протяжении полугода после обнаружения. При этом еду не хранят, ее сразу же утилизируют.

Для того чтобы найти свою вещь, пассажир должен позвонить на горячую линию компании или найти сменного специалиста в терминале и написать заявление. Сотрудники всегда помогают владельцам и отвечают на интересующие вопросы.

Склад с потерянными вещами расположен возле Белорусского вокзала. Работает он в понедельник, среду и четверг с 13:00 до 17:00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Также более 200 вещей забыли пассажиры АО "Мострансавто" с начала года. Сотрудники вокзалов и станций нашли в том числе букет тюльпанов, фарфоровую куклу и вышитую крестиком картину. При этом чаще всего терялись банковские и транспортные карты.

