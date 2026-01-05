Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Вставную челюсть и двух живых орлов забыли в каршеринге в России в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службах каршеринговых сервисов.

В машинах забывали, например, килограмм сушеных кальмаров, подоконник, костюм банана, мешок сосновых шишек. Среди забытых животных – шиншилла и хомяки. Все питомцы были спасены.

Помимо этого, пассажиры забывали стиральную машину, болгарку, игровую приставку и билет на концерт певицы Татьяны Булановой.

Ранее сообщалось, что пассажиры аэроэкспрессов в Шереметьево и Домодедово оставили в поездах, автобусах и терминалах сезонную одежду, мобильные телефоны, очки и продукты питания.

Среди необычных вещей – индийские рупии, медаль, брошь в форме двух кошек, удочка, поднос, лимон, бамбуковая шляпа и зеленая трость.

