Эксперт Бондарь напомнил о возможности перерасчета "коммуналки" за период отпуска

15 апреля, 16:05

Эксперт по ЖКХ объяснил, как не оплачивать "коммуналку" за период отсутствия дома

Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Временный отъезд из дома дает право снизить оплату за отдельные услуги в квитанциях ЖКХ. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если все зарегистрированные жильцы отсутствуют в квартире свыше пяти полных календарных дней подряд, можно сделать перерасчет.

Но надо учитывать, что дни выезда и возвращения домой обычно не засчитываются. А получить вычет возможно только за ресурсы, которые потребляются внутри помещения, а не идут на общие нужды здания, – это холодная и горячая вода, электричество, газ.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Перерасчет касается лишь тех, у кого в квартире не установлены индивидуальные приборы учета и имеется акт о технической невозможности их установки. При наличии счетчиков достаточно передавать актуальные показания, пояснил Бондарь.

"Однако все жильцы вне зависимости от наличия счетчиков в помещении вправе обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора", – добавил эксперт.

Написать нужно в управляющую организацию, ТСЖ либо напрямую в ресурсоснабжающую компанию, если договор заключен с ней. Сделать это можно дистанционно через ГИС ЖКХ до путешествия или в срок до 30 суток после приезда обратно.

К заявке необходимо прикрепить подтверждающие отсутствие дома бумаги. Если отсутствие связано с командировкой, это может быть копия приказа и удостоверение. Поездка за рубеж обычно доказывается загранпаспортом со штампом пограничной службы либо посадочными талонами с билетами. Отдых в санатории или отеле подтвердит путевка. А пребывание на даче можно зафиксировать справкой от правления садового товарищества.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Эксперт также отметил, что некоторые начисления в любом случае останутся неизменными. Это касается отопления, платы за содержание жилья, взносов на капитальный ремонт и расход ресурсов на общедомовые потребности.

Если управляющая организация игнорирует законные требования о перерасчете, прежде всего, необходимо подать письменную претензию. Если она отклонена или оставлена без внимания, следующий шаг – жалоба в Государственную жилищную инспекцию. Она проведет проверку, и, если отказ в перерасчете признают незаконным, УК выдадут предписание устранить нарушение, пояснил эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что велосипеды, самокаты и коляски нельзя хранить в подъезде, коридоре и лифтовом холле. За это могут наказать по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ), которая предусматривает предупреждение либо штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

