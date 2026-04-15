Кишинев направил официальное уведомление о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) в секретариат в Минске, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.

"Мы получили подтверждение о его получении", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы МИД Молдавии, Кишинев перестанет быть частью содружества через год, 8 апреля 2027 года. Но в действительности данное заявление стоит расценивать как оценку самой Молдавии, подчеркнул источник агентства.

В частности, официальный Кишинев еще будет обсуждать все детали с исполкомом СНГ, включая вопросы о накопившемся долге, а также то, в каких соглашениях страна останется после выхода из организации.

Ранее в ГД заявляли, что намерения республики выйти из содружества говорят о том, что Кишинев действует в интересах других стран. По оценкам молдавской оппозиции, выход государства из СНГ станет очередным шагом к уничтожению страны и разрыву экономических связей с РФ.

