Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 16:15

Общество

Роспотребнадзор заявил о снижении числа обращений из-за укусов клещей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Количество обращений граждан из-за укусов клещей в Москве снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в основном присасывания клещей происходят за пределами города.

Особое внимание уделяется тем территориям столицы, где регистрировались случаи укусов клещей. По каждому факту уточняется геолокация и выдаются предписания на проведение акарицидных обработок. Их, а также контроль качества осуществляет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в соответствии с графиком на 2026 год.

Кроме того, в сезон активности клещей энтомологами проводятся мониторинговые обследования зон отдыха, парков и лесопарков. Горожанам рекомендуется при прогулках выбирать закрытую одежду светлых тонов, брюки заправлять в носки, а рукава застегивать на манжеты.

Также необходимо регулярно осматривать себя и домашних животных на наличие клещей и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

Зима и весна 2026 года на большей части территории страны способствовали сохранению популяции клещей. Всего с начала эпидемического сезона в России зафиксировано более 6 тысяч обращений в медучреждения по поводу укусов.

Наибольшее количество случаев отмечено в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Крым, Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях.

Более 6 тысяч москвичей обратились к врачам после укусов клещей

обществогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика