Михаил Вдовин стал генеральным директором Мосгаза

Фото: mos-gaz.ru

Михаил Вдовин назначен генеральным директором акционерного общества "Мосгаз". На этой должности он сменил Гасана Гасангаджиева, сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что свою трудовую деятельность в столичной системе городского хозяйства он начал в 1995 году с должности электромонтера по ремонту электрооборудования в производственном управлении насосных станций Мосводоканала.

Вдовин проработал в Мосводоканале более 30 лет и прошел путь от рядового специалиста до замгендиректора – главного инженера предприятия. Также он удостоился государственных и ведомственных наград.

Ранее Сергей Собянин назначил Олега Соболева префектом Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы. Согласно распоряжению, он проработает на соответствующем посту в течение действия полномочий мэра столицы.

Кроме того, префектом Южного административного округа (ЮАО) стал Олег Панкратов. Раньше этот пост занимал Алексей Челышев, который покинул его в связи с выходом на пенсию. Он работал на должности префекта с 8 ноября 2013 года.

