Сергей Собянин назначил Олега Панкратова на должность префекта ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назначил Олега Панкратова префектом Южного административного округа (ЮАО) столицы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

В подписанном указе отмечается, что срок должности Панкратова ограничен сроком полномочий мэра.

Также в соответствии с документом Алексей Челышев был освобожден от обязанностей префекта. Причиной стало его решение выйти на пенсию. Челышев занимал пост префекта с 8 ноября 2013 года.

Ранее Собянин назначил Раиса Чигликова на должность руководителя департамента ЖКХ Москвы. Он также был назначен на период срока полномочий мэра. Ранее ведомство возглавлял Вячеслав Торсунов, который покинул пост по собственной инициативе.