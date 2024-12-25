25 декабря, 20:17Мэр Москвы
Собянин назначил Раиса Чигликова главой департамента ЖКХ Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин назначил Раиса Чигликова на должность руководителя департамента ЖКХ Москвы. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что Чигликов назначен на должность на период срока полномочий Собянина. Ранее ведомство возглавлял Вячеслав Торсунов, который покинул пост по собственной инициативе.
В апреле градоначальник освободил экс-заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева от должности. Его место занял Владимир Ефимов, ранее занимавший пост заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Собянин пожелал Бочкареву успехов на новом месте, а также отметил, что тот занимался в Москве строительством 13 лет.
В Москве сменили руководителей двух департаментов