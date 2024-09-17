Главой департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры стал Десятков

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Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Василия Десяткова на должность главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства города.

Согласно распоряжению, Десятков принят на государственную гражданскую службу Москвы. Служебный контракт заключен с ним на срок действия полномочий мэра.

Ранее Собянин подписал постановление о реорганизации департамента строительства Москвы – вместо него созданы департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры и департамент гражданского строительства.

Первый из них станет правопреемником Депстроя по правам и обязанностям в сфере строительства объектов дорожно-мостового строительства, метрополитена, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и наземного городского пассажирского транспорта, инженерно-коммунальной инфраструктуры, координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве.

Департамент гражданского строительства Москвы будет представлять собой функциональный орган исполнительной власти города. На него будут возложены обязанности по реализации госполитики в сфере городского строительства, госзаказчика на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для социнфраструктуры, а также административной и жилищной. Помимо этого, ведомство реализует другие объекты капитального строительства.

Главой департамента гражданского строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов, который был освобожден от замещаемой должности руководителя департамента строительства города.