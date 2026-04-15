Аллергиков предупредили о риске обострения при переезде на время цветения

Переезд в другой регион на время цветения может вызвать обострение аллергии, так как создает избыточную нагрузку на иммунитет, рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

"Если человек запланировал временный переезд, чтобы спастись от аллергии, в идеале он должен длиться месяц-два. Организму требуется время, чтобы приспособиться к новым климатическим условиям: температуре, влажности, атмосферному давлению, составу воздуха", – пояснила она.

По словам эксперта, такой длительный срок позволит убедиться, что симптомы аллергии действительно уменьшились. При выборе региона для поездки стоит понимать, какие направления будут наиболее удачными. Например, если у человека аллергия на березу, то на период ее цветения лучше уехать в Сочи, Геленджик, Анапу и Крым.

"В этих местах берез практически нет, а если они и встречаются, то субтропический климат и морской воздух с высоким содержанием влаги помогут значительно снизить концентрацию пыльцы", – отметила врач.

Также для переезда подойдет Карелия, так как там много озер и повышенная влажность, что снижает концентрацию пыльцы в воздухе. При этом важно исключить "грибковую нагрузку" – сырость, брожение и гниение могут создать дополнительные проблемы.

"Рекомендуется избегать участков с голой, сухой, необработанной землей, а также мест с высоким содержанием аммиачных соединений в воздухе: пустырей, заброшенных территорий, строительных площадок", – указала Лапа.

Среди зарубежных направлений рекомендуется выбрать Турцию. На берегах Средиземного и Эгейского морей, в Анталье, Бодруме и Даламане, концентрация пыльцы весной и летом минимальна. Снизить симптомы аллергии также могут сосновые леса, которые имеются в районе Кемера.

"Цветение березы проявляется в зависимости от тяжести аллергии. Могут появиться слезотечение, заложенность носа, отек. В случае хронических заболеваний, например бронхиальной астмы, если вовремя не назначить лечение, возможны бронхиальные одышки и бронхоспазмы", – прокомментировала врач.

В Москве идут дожди, что снижает концентрацию пыльцы в воздухе, поэтому аллергики чувствуют себя лучше. При этом стоит помнить о базовых правилах самопомощи – использовать специальные задерживающие пыльцу фильтры для носа, ежедневно проводить влажную уборку в помещении и использовать увлажнители воздуха.

"При оптимальной влажности (40–60%) частицы пыльцы, пыли и других аллергенов становятся тяжелее и быстрее оседают на поверхностях, а не остаются взвешенными в воздухе. Это уменьшает вероятность их попадания в дыхательные пути", – резюмировала врач.

Ранее эксперты предупреждали, что обострение поллиноза происходит у аллергиков в теплые, сухие и ветреные дни. При этом тяжелее всего им придется, когда деревья начнут цвести обильнее. Еще хуже, если будет сухо и ветрено, поскольку такая погода способствует разносу пыльцы. В такие дни следует отказаться от плановых оперативных вмешательств, а также стоматологических и косметологических процедур.

