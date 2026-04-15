Москвичей приглашают на мероприятия в волонтерские центры "Доброе место"

В марте 2022 года в столице открылся первый окружной волонтерский центр "Доброе место". С тех пор сеть расширилась до 10 многофункциональных пространств, в которых регулярно проводят мастер-классы, лекции, тренинги и другие мероприятия для горожан, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За четыре года окружные центры посетили больше 85 тысяч москвичей разных поколений. Они знакомились с волонтерским движением столицы и его направлениями, участвовали в социально значимых инициативах, проводили время вместе с семьей и единомышленниками", – отметила Сергунина.

В апреле в волонтерских центрах для горожан организуют десятки мероприятий. Например, 18 апреля в пространстве на востоке города пройдет "Добрый выходной", посвященный Дню Победы. Гостей ждут творческие занятия по созданию брошей с георгиевской лентой и открыток к 9 Мая.

22 апреля в эколаборатории центра "Доброе место. Куркино" проведут мастер-класс по переработке пластиковых крышек. Специалисты покажут, как измельчают материал, плавят и создают из него новые полезные изделия. Участникам предложат забрать их на память.

25 апреля на севере столицы организуют бесплатные уроки современного танца. В роли наставников выступят участники местного хореографического коллектива. Желающих 14–17 лет ждут к 13:00, а 18–35 лет – к 15:00.

Кроме того, активные жители столицы помогают в проведении городских и федеральных событий, вместе посещают экскурсии, культурные мероприятия и тренинги. Самых вовлеченных ежегодно отмечают наградами.

В окружных центрах также можно пройти бесплатные обучающие программы "Мосволонтера", такие как "Первый шаг", "Мастерская волонтерства", "Создавай!" и другие. За все время в пространствах провели свыше 580 курсов.

Партнеры "Мосволонтера" – предприниматели, представители некоммерческих организаций, учебных заведений и других учреждений города – могут забронировать одно из окружных пространств для проведения собственного мероприятия. Полный список доступных сервисов опубликован на сайте ресурсного центра.

Найти ближайшее "Доброе место" и уточнить время его работы можно на интерактивной карте. На площадках предусмотрены пространства для мероприятий, места для работы и отдыха, боксы для сбора макулатуры, пластика, крышек и товаров для животных.

За 4 года участие волонтеров в городских мероприятиях возросло в 2,5 раза. Они были задействованы в том числе в событиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Международной выставке-форуме "Россия", проекте "Москва помогает", форуме "Территория будущего. Москва 2030", национальном чемпионате "Абилимпикс".

