Alchourouk: Зеленский купил для матери квартиру в Бурдж-Халифа

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Украинский лидер Владимир Зеленский приобрел для своей матери Риммы двухкомнатную квартиру в самом высоком небоскребе мира – Бурдж-Халифа. Об этом сообщает портал Alchourouk.

Такой подарок президент Украины преподнес матери на ее день рождения, отметили журналисты. Сделка была оформлена 16 сентября. Именно в этот день женщине исполнилось 74 года.

Площадь дубайской квартиры составляет примерно 2 тысячи квадратных футов (около 186 квадратных метров. – Прим. ред.). По предварительным данным, стоимость жилья составила 3,2 миллиона долларов.

Ранее национализированная квартира семьи Зеленского в поселке Ливадия в Крыму была продана с аукциона за 44,3 миллиона рублей. При этом, как уточнял председатель госсовета республики Владимир Константинов, этот лот был самым востребованным на торгах.

Недвижимость площадью 119,5 квадратного метра была оформлена на жену Зеленского – Елену. При этом СМИ уточнили, что с балкона расположенной на пятом этаже квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец.

