Новости

Новости

16 декабря, 10:06

Политика

В Крыму национализировано еще 84 актива пособников Киева

Фото: 123RF.com/0aessffes

В Крыму национализировали еще 84 актива физических и юридических лиц, которые враждебно настроены к РФ, сотрудничают с Киевом и при этом зарабатывают в регионе деньги, идущие на поддержку Украины. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", – написал глава парламента Крыма.

Также национализировано имущество бизнесмена, народного депутата Украины Игоря Франчука. Он является советником министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и занимает антироссийскую позицию, продолжая числиться учредителем фирм "Лиласте" и "Крымская школа "Тескао".

В соответствующий перечень вошла компания "Таврида-Плаза", которая управляется украинской группой компаний "ТММ", производящей беспилотники и самолеты. Также в Крыму национализировали имущество ПАО "Шахта имени А. Ф. Засядько", основным акционером которого является Фонд государственного имущества Украины.

Кроме того, национализировано имущество граждан, воюющих на стороне Киева, включая Константина и Михаила Новосельцевых, Егора Ткаченко и Евгения Бабича. В собственность Крыма перешло имущество пособника Украины Владимира Присяжнюка, который собирает средства и финансирует украинских военных.

Ранее в Севастополе было изъято в доход государства движимое и недвижимое имущество юридических и физических лиц, в том числе иностранных, которые оказывали помощь украинским военным. Речь идет об имуществе 11 компаний: "ЛАНКОМ", "СЕВСТАР МТ", "СЕВСТАР ИТ", "СЕВСТАР ИСПС", "СПЕЦТЕХСЕРВИС", "Цифровые инновации", "научное-промышленное предприятие "МИСТ", "ФРИНЕТ КРЫМ", "СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС", ИП Курбатова А. Н. и ИП Тихова М. С.

