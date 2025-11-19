Большая часть активов украинских олигархов в Крыму национализирована

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

Большинство активов украинских олигархов в Крыму выявили и национализировали. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы разбираемся с этим большим украинским наследием. Идет активная работа по выявлению и национализации. Большую часть работы уже проделана", – цитирует политика РИА Новости.

Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия занимается выявлением активов украинских олигархов, пытавшихся скрыть свое имущество, в том числе с помощью переоформления на аффилированные и подставные структуры.

Ранее правительство Севастополя национализировало имущество физических и юридических лиц, которых подозревали в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В собственность Севастополя были переданы ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос" и другие фирмы. Таким образом, собственностью города теперь являются гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура, принадлежавшая ПАО "Севастопольгаз".