РФ заявила, что Киев отказался оспорить иски о блокаде Крыма

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

Киев отказался оспорить иски, связанные с энергоблокадой Крыма, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крымские суды удовлетворили в полном объеме иски к киевским властям, связанные с ущербом от водной и энергетической блокад. По информации главы крымского парламента, ущерб полуострову составил более 14 триллионов рублей.

"Проведен колоссальный объем работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски", – подчеркнул председатель парламента.

По его словам, после окончания СВО Крым собирается потребовать от украинской стороны компенсацию за водную и энергетическую блокады. Также уже началась работа по оценке последствий от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак со стороны Украины, уточнил депутат.

"Нельзя это прощать. Простишь сейчас, то получишь удар в следующий раз", – заметил Константинов.

Ранее глава парламента Крыма отмечал, что ущерб полуострову, нанесенный за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в несколько триллионов рублей. По его словам, в украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма.

Константинов отметил, что украинская власть за время своего правления разграбила и привела в негодное состояние все доставшееся Крыму от СССР имущество.