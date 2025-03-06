В Севастополе национализировали имущество бизнесменов, подозреваемых в финансировании ВСУ

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Правительство Севастополя национализировало имущество физических и юридических лиц, которых подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В собственность Севастополя переданы ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1" и производственный кооператив "Корпус". Собственностью города теперь являются гаражи, котельные и другая технологическая инфраструктура, принадлежавшая ПАО "Севастопольгаз".

"Рабочая группа антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица совершают в отношении Российской Федерации, российских физических и юридических лиц недружественные действия, а если сказать проще – являются пособниками киевского режима", – заявил Развожаев.

Как сообщил губернатор Севастополя, они являлись руководителями и спонсорами польского фонда "Открытый диалог" (деятельность организации признана нежелательной на территории России). Через него в виде пожертвований властям Украины было перечислено более 520 тысяч долларов, отметил глава города.

Ранее в Крыму подготовили новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию. В него включены 114 наименований, среди которых более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что владельцы АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым" участвовали в финансировании ВСУ и терактов. По словам спикера крымского парламента, на пивобезалкогольном комбинате работает временная администрация, поскольку предприятие крупное и важное для региона.