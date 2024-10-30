30 октября, 16:40Политика
В Крыму предложили национализировать активы Финляндии в качестве ответной меры
Фото: depositphotos/dnaumoid
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил национализировать активы Финляндии, которые находятся в России, в частности в Крыму.
"Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется. Он не виртуальный, а вполне реальный", – добавил он в своем телеграм-канале.
Предложение Константинов внес на фоне появившейся информации о том, что суд Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.
При этом посольство России в Хельсинки сообщило, что не получало никаких уведомлений от властей Финляндии об аресте земли РЦНК. Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в судебном порядке будет оспаривать арест российских объектов недвижимости в Финляндии.
Позже посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей страны, которые грубо нарушают положения международного права.