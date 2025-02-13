Константинов: Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов

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В Крыму подготовили новый пакет имущества украинских олигархов под национализацию, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

В ближайшее время Госсовет примет решение по этому вопросу, уточнил Константинов. Новый перечень включил 114 наименований, среди которых более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

В список наиболее известных крупных организаций вошли:



АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым";

ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште;

ООО "Сакские минеральные воды";

ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке.

Также в перечне числятся имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой и многих других граждан зарубежных стран, которые, по словам Константинова, наносят своими действиями вред республике и стране.

"Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас. Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма", – подчеркнул он.

При этом наиболее привлекательные и крупные предприятия продолжат развивать в республике, вкладывать в их развитие средства, чтобы они приносили пользу как Крыму, так и его населению.

В октябре прошлого года Константинов предложил национализировать активы Финляндии, которые находятся в России, в частности в Крыму.

Инициативу он внес на фоне появившейся информации о том, что суд Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября 2024-го. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.

