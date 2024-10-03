РИА Новости: имущество украинского миллиардера Гереги арестовано в России

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Олександр Герега

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России, передает РИА Новости.

Глава крымского парламента Владимир Константинов еще в 2022 году сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Тогда в собственность республики передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", среди учредителей которой есть фирмы, которыми владеет Герега.

При этом, согласно данным агентства, имущество украинского миллиардера было арестовано в апреле этого года.

Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад со стороны Украины в общей сумме превысил 14 триллионов рублей. В регионе планируют подсчитать ущерб в результате транспортной и продовольственной блокад, терактов и разрушений инфраструктуры Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.

В свою очередь, Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил три триллиона рублей.