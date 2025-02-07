Связанное с миллиардером Герегой объединение внесено в список террористов

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Олександр Герега

В список террористов и экстремистов в РФ внесено объединение, куда входит украинский миллиардер Александр Герега и его жена. Соответствующая информация появилась на портале Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные): Национальная часть... Организации:.. 1. Объединение, членами которого являются: Герега Александр Владимирович, 27.06.1967 года рождения, Герега Галина Федоровна, 09.08.1959 года рождения, Гальчук Геннадий Петрович, 06.04.1973 года рождения, Любчик Сергей Михайлович, 16.04.1972 года рождения", – уточняется в публикации.

Ранее стало известно о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Республика получила более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", среди учредителей которой есть фирмы, которыми владеет Герега. В прошлом году его имущество арестовали в РФ.

Власти Крыма хотят национализировать имущество еще 110 лиц, оказывающих поддержку Украине и спонсирующих украинскую армию.