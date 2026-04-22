Евросоюз выделил гранты на дискредитацию выборов в РФ

22 апреля, 11:48

Евросоюз выделил гранты на дискредитацию выборов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила, что Евросоюз выделил гранты до 35 тысяч евро находящимся в изгнании российским СМИ для распространения антироссийской информации в преддверии выборов. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

По словам парламентария, европейские нежелательные организации, следящие за выборами, нанимают русскоязычных граждан в качестве электоральных экспертов, координаторов и руководителей наблюдательных групп.

Например, в Германии появились вакансии для специалистов по обучению наблюдателей с навыками в области ИИ и OSINT-анализа. Помимо этого, к разработке протестных стратегий для думских выборов были привлечены активисты ликвидированного в прошлом году движения "Голос" (внесено в реестр иноагентов в РФ).

"Им нужны свежие силы, в том числе для дискредитации миссий наблюдателей от ШОС и СНГ, а также в рамках начавшейся кампании против созданной недавно в Москве первой Международной ассоциации политической и электоральной экспертизы, объединяющей специалистов из более чем 60 стран", – пояснил Пискарев.

Парламентарий подчеркнул, что комиссия активно сотрудничает с компетентными органами для пресечения иностранного вмешательства в дела России.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Пискарев еще в феврале обращал внимание на усиление активности спецслужб Запада по подготовке провокаций на выборах. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги голосования со стороны иностранных агентов.

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

