Евросоюз выделил гранты на дискредитацию выборов в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила, что Евросоюз выделил гранты до 35 тысяч евро находящимся в изгнании российским СМИ для распространения антироссийской информации в преддверии выборов. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

По словам парламентария, европейские нежелательные организации, следящие за выборами, нанимают русскоязычных граждан в качестве электоральных экспертов, координаторов и руководителей наблюдательных групп.

Например, в Германии появились вакансии для специалистов по обучению наблюдателей с навыками в области ИИ и OSINT-анализа. Помимо этого, к разработке протестных стратегий для думских выборов были привлечены активисты ликвидированного в прошлом году движения "Голос" (внесено в реестр иноагентов в РФ).

"Им нужны свежие силы, в том числе для дискредитации миссий наблюдателей от ШОС и СНГ, а также в рамках начавшейся кампании против созданной недавно в Москве первой Международной ассоциации политической и электоральной экспертизы, объединяющей специалистов из более чем 60 стран", – пояснил Пискарев.

Парламентарий подчеркнул, что комиссия активно сотрудничает с компетентными органами для пресечения иностранного вмешательства в дела России.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Пискарев еще в феврале обращал внимание на усиление активности спецслужб Запада по подготовке провокаций на выборах. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги голосования со стороны иностранных агентов.

