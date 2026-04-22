Путин присвоил Академии ФСБ России имя революционера Феликса Дзержинского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил академии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России имя революционера, советского государственного и политического деятеля Феликса Дзержинского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что он вступил в силу со дня его подписания, 22 апреля 2026 года.

Феликс Дзержинский родился в 1877 году. Он принимал активное участие в Октябрьской революции. Основал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и руководил ей.

Ранее Путин присвоил аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Подписанный документ вступил в силу в ноябре прошлого года.

Такое решение было принято после проведения голосования, в котором участвовали 70 тысяч жителей Ижевска. Также претендентами стали основатель Ижевского оружейного завода Андрей Дерябин, оружейник Евгений Драгунов, композитор Петр Чайковский и другие выдающиеся личности.

