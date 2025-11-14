Путин присвоил аэропорту Ижевска имя конструктора Михаила Калашникова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что он вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября 2025 года.

Согласно данным сайта воздушной гавани Ижевска, этому решению предшествовало голосование, во всех этапах которого приняли участие 70 тысяч жителей. Среди претендентов, кроме Калашникова, были композитор Петр Чайковский, оружейник Евгений Драгунов, основатель Ижевского оружейного завода Андрей Дерябин и другие.

Ранее президент России присвоил аэропорту Иванова имя маршала Советского Союза Александра Василевского. Указ вступил в силу со дня его подписания, 24 июня 2025 года.

Перед этим в регионе прошло общественное обсуждение. В перечень выдающихся земляков также включили маршала авиации Семена Жаворонкова и генерал-полковника артиллерии, Героя Советского Союза Николая Хлебникова.

