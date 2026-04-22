РКН опроверг блокировку посвященной сахарному диабету группы во "ВКонтакте"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к группе помощи больным диабетом во "ВКонтакте". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее владелица объединения заявила об удалении раздела для взаимопомощи. Речь идет о конкретной странице внутри сообщества. Она якобы была внесена в реестр запрещенной информации по решению Росздравнадзора из-за публикаций о продаже рецептурных лекарств. Уведомление соцсети направили 19 марта 2026 года.

В ведомстве уточнили, что сама группа остается доступной, а также добавили, что выступают техническим оператором реестра и действуют на основании решений уполномоченных органов.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал около 3 тысяч интернет-площадок с запрещенными БАД. Среди них были рекламные объявления, карточки товаров и страницы онлайн-магазинов, предлагавшие к покупке продукцию с запрещенными компонентами, замаскированную под БАД. В частности, речь идет о таблетках для похудения, препаратах для щитовидной железы и лимфодренажных напитках.