"Роскосмос" опубликовал снимок планеты из космоса в честь Дня Земли

"Роскосмос" показал снимок планеты в честь Дня Земли, который отмечается 22 апреля. Изображение, полученное при помощи спутника "Электро-Л" № 5, опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.

В публикации отмечается, что международный День Земли призван обратить внимание жителей планеты на экологические проблемы и объединить людей в борьбе за сохранение природы.

Ранее ученые заявили, что численность населения Земли превысила тот предел, который планета может стабильно обеспечивать при текущем уровне потребления ресурсов. Они предупредили, что повышенная нагрузка на природные системы может привести к возрастанию глобальной нестабильности.

По данным исследователей, чтобы ресурсы не истощались, на Земле должны проживать около 2,5 миллиарда человек. Сейчас численность населения уже превысила 8 миллиардов.

