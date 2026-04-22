22 апреля, 11:39

Культура

Открыт прием заявок библиотекарей на конкурс "Московские мастера"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" в номинации для библиотекарей. Стать участниками могут специалисты, имеющие опыт работы по профессии от трех лет и не занимающие административные или руководящие должности. Документы необходимо подать до 12 мая, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На первом этапе претенденты пройдут тестирование, а на втором расскажут о возможностях библиотек и дадут книжные рекомендации для разной аудитории. В финале они представят свои проекты экспертному жюри", – отметила Сергунина.

Конкурсную программу проведут в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова. Первый тур запланирован на 26 мая. Во время тестирования специалисты ответят на вопросы, посвященные литературе, издательствам, законодательству и прочим темам.

Второй этап состоится в период с 8 по 16 июня. Участники, набравшие наибольшее число баллов, попадут в финал. 30 июня им предстоит придумать и презентовать свои проекты для библиотек, такие как мастер-классы, лекции, выставки, подкасты.

Лауреатов наградят дипломами и денежными призами в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч – за второе и 150 тысяч – за третье.

Заявки принимаются по электронной почте: bestlibrarian@nekrasovka.ru. Получить подробную информацию можно на странице библиотеки имени Н. А. Некрасова в социальной сети "ВКонтакте", а также по телефону 8 (495) 916-90-68.

Конкурс "Московские мастера" проводится с 1998 года при поддержке правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). Он охватывает разные направления, такие как промышленность, туризм, строительство, ЖКХ, транспорт, культура и другие.

Ранее стало известно, что в этом году в конкурсе "Московские мастера" в области здравоохранения поучаствуют акушерки, медицинские сестры и фельдшеры скорой помощи. Уже свыше тысячи медсестер подали заявки на участие.

Финал будет проходить для трех направлений одновременно. Он состоится 12 мая – в Международный день медицинских сестер.

