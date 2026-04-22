Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 10:40

Город

В Москве выберут лучших медсестер, акушерок и фельдшеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущем году в конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" в области здравоохранения примут участие акушерки, медицинские сестры и фельдшеры скорой помощи. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, средний медицинский персонал играет ключевую роль в столичной медицине. В частности, от уровня их квалификации и профессионализма во многом зависит качество медпомощи, которую получают горожане.

В связи с этим власти мегаполиса активно работают над повышением престижа и привлекательности этих профессий. Одним из инструментов для этого является ежегодный конкурс "Московские мастера".

"Он давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для профессионального развития и обмена опытом. Такие состязания позволяют не только выявлять сильнейших, но и формировать единые высокие стандарты работы, что напрямую отражается на качестве помощи пациентам", – подчеркнула вице-мэр.

В этом году, как уточнила Ракова, финал пройдет одновременно для трех профессий. Всего же на участие подали заявки более тысячи медсестер.

Участников ожидает многоступенчатый отбор, включающий компьютерное тестирование и выполнение практических заданий на современном симуляционном оборудовании. Для медсестер предусмотрено 9 подноминаций, охватывающих различные аспекты их работы, от амбулаторных и стационарных до специалистов по анестезии, педиатрии и функциональной диагностике.

Финальные соревнования по трем направлениям пройдут 12 мая – в Международный день медицинских сестер.

В 2025 году более 700 специалистов соревновались в категории "Медицинская сестра", а среди фельдшеров скорой помощи – свыше тысячи сотрудников с 63 подстанций.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что объем высокотехнологичного лечения в Москве за последние 5 лет увеличился почти на 50%. По словам мэра, мегаполис значительно продвинулся во внедрении современных методов лечения в стационарах благодаря комплексной работе.

В частности, этому поспособствовало создание новой системы здравоохранения, ускоренное внедрение инноваций в клиническую практику, разработка технологической базы для лечения сложных заболеваний, высокий уровень подготовки медицинских специалистов и поддержка отечественных производителей.

Собянин: ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию

