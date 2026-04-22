Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 11:50

Политика

Посол Парамонов назвал свой вызов в МИД Италии из-за слов Соловьева "ударом в штангу"

Фото: mid.ru

Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал свой вызов в итальянский МИД из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре страны Джордже Мелони "ударом в штангу", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал дипмиссии.

Дипломат указал, что Мелони возглавляет правительство Италии уже 4 года и за это время никто из российских властей не высказывал оскорбительных суждений в ее адрес. Одновременно с этим некоторые члены итальянского руководства "время от времени" допускают в адрес России и российских политиков недружественные комментарии.

По словам Парамонова, "ни одному здравомыслящему человеку" никогда не пришло бы в голову воспринимать "сугубо личные эмоциональные оценки" частного лица в качестве официального заявления правительства. Он также назвал это попыткой "раздуть" международный и политический скандал.

Российского посла вызвал глава МИД Италии Антонио Таяни. Он отмечал, что намерен выразить официальный протест из-за крайне серьезных и оскорбительных заявлений Соловьева, прозвучавших в эфире российского телевидения.

По информации СМИ, речь идет о словах телеведущего, когда он обвинил итальянского премьера в предательстве американского лидера Дональда Трампа и сказал, что предательство – второе имя Мелони. Также он назвал ее "фашистской тварью" и по-итальянски нецензурно обозвал политика.

