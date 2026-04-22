Кинокритик Долин заочно приговорен к 1 году колонии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Антон Долин признан в РФ иноагентом)

Суд в Москве заочно назначил кинокритику Антону Долину (признан в РФ иноагентом) 1 год колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, Долин дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил выкладывать в соцсети посты без соответствующей пометки.

Также кинокритику на 2 года запретили размещать информацию и администрировать сайты в Сети.

Расследование в отношении Долина началось в сентябре 2025 года. Тогда Савеловский суд Москвы заочно его арестовал.

Сам Долин, по данным СК РФ, находится за границей. Он будет заключен под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции.

