Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка". Об этом сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Мероприятие будет идти до 9 мая. За этот период "Волонтеры Победы", сторонники "Единой России", а также представители РЖД раздадут миллионы лент на 8 тысячах площадках по всей стране.

Также планируется вручение информационных листовок, в которых описаны правила их ношения.

Как подчеркнула Занко, вопреки распространенному мнению, георгиевскую ленту можно носить в том числе и на сумке, если делать это с должным уважением к символу воинской славы.

"У нас нет жестких правил, где можно носить, где нельзя носить георгиевскую ленту. Самое главное – делать это с уважением. Мы считаем, что самое благодарное место – это на груди, у самого сердца. Но не надо бояться носить георгиевскую ленту, например, на сумке, никто за это вас в тюрьму не посадит", – пояснила она.

Акция будет проводиться в том числе на трех столичных вокзалах – Белорусском, Павелецком и Ярославском. Событие традиционно проведет ЦППК совместно с московским региональным отделением "Волонтеров Победы". К участию привлекут активистов в фирменной синей форме, которые будут вручать ленты пассажирам с 12:00 до 14:00 с 22 апреля по 8 мая.