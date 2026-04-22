Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 12:36

Общество

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка". Об этом сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Мероприятие будет идти до 9 мая. За этот период "Волонтеры Победы", сторонники "Единой России", а также представители РЖД раздадут миллионы лент на 8 тысячах площадках по всей стране.

Также планируется вручение информационных листовок, в которых описаны правила их ношения.

Как подчеркнула Занко, вопреки распространенному мнению, георгиевскую ленту можно носить в том числе и на сумке, если делать это с должным уважением к символу воинской славы.

"У нас нет жестких правил, где можно носить, где нельзя носить георгиевскую ленту. Самое главное – делать это с уважением. Мы считаем, что самое благодарное место – это на груди, у самого сердца. Но не надо бояться носить георгиевскую ленту, например, на сумке, никто за это вас в тюрьму не посадит", – пояснила она.

Акция будет проводиться в том числе на трех столичных вокзалах – Белорусском, Павелецком и Ярославском. Событие традиционно проведет ЦППК совместно с московским региональным отделением "Волонтеров Победы". К участию привлекут активистов в фирменной синей форме, которые будут вручать ленты пассажирам с 12:00 до 14:00 с 22 апреля по 8 мая.

общество

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

