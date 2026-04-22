Прощание с основателем Ural Music Night Евгением Горенбургом состоится 24 апреля

Церемония прощания с основателем фестиваля Ural Music Night Евгением Горенбургом состоится в пятницу, 24 апреля, в культурном центре "Урал". Об этом ТАСС рассказали в продюсерском центре "Лад".

Там уточнили, что мероприятие будет проходить с 11:00 до 12:30 (09:00 – 10:30 по московскому времени).

О смерти Горенбурга утром 22 апреля сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Основателю Ural Music Night было 66 лет.

Горенбург также являлся создателем, фронтменом, композитором и автором песен рок-группы "ТОП". Кроме того, на протяжении долгого времени он занимал пост президента спортивного клуба "Динамо-Строитель" по хоккею на траве.

