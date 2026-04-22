Более 66 тыс семей получили помощь при переезде по программе реновации в Москве

Более 66 тысяч семей Москвы получили бесплатную помощь при переезде с начала программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Подать заявку на услугу "Помощь в переезде" можно в электронном виде на портале mos.ru или при личном обращении в информационные центры по переселению.

"Суперсервис "Переезд по программе реновации" – удобный цифровой помощник, который помогает сделать процесс переселения участников программы в новое жилье максимально быстрым, комфортным и удобным", – отметил Ефимов, добавив, что всего суперсервис предлагает москвичам шесть онлайн-услуг.

В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что услуга "Помощь в переезде" популярна во всех округах столицы.

В частности, на востоке заявки на вызов грузчиков и автомобиля оставили 11,6 тысячи семей, на юго-востоке – 11,1 тысячи, на севере – 9,9 тысячи, на западе – более 8 тысяч.

В столичном департаменте информационных технологий также добавили, что подготовиться к переезду помогает общая инструкция. Она доступна в суперсервисе на портале mos.ru.

Между тем около 750 жителей 5 старых домов скоро приступят к поэтапному осмотру новых квартир по реновации в Солнцеве. Новостройка находится по адресу Боровский проезд, дом 1. Кроме того, на первом этаже откроется центр информирования по переселению.