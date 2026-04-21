Жители пяти старых домов скоро приступят к осмотру квартир по реновации в Солнцеве

Около 750 жителей пяти старых домов скоро приступят к поэтапному осмотру новых квартир по реновации в Солнцеве, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Всего в районе по программе реновации планируется расселить 43 дома, в новые квартиры переедут около 7,4 тысячи жителей", – отметил он.

Ефимов также добавил, что новостройка находится по адресу Боровский проезд, дом 1. Кроме того, на первом этаже откроется центр информирования по переселению. Участники программы реновации смогут обратиться туда за разъяснениями по любым вопросам, которые связаны с переездом.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новостройка состоит из трех корпусов. Всего в ней 357 квартир с улучшенной планировкой, при этом 8 из них предназначены для маломобильных граждан. Помимо этого, в подъездах смонтированы лифты и оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

"На первом этаже, который не предназначен для проживания, предусмотрено размещение объектов социальной и бытовой инфраструктуры, таких как аптеки, торговые точки, заведения общественного питания и центры досуга", – заключил Овчинский.

До этого еще одна новостройка по реновации появилась в столичном районе Царицыно. Жилой комплекс общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров стал уже 15-м в этом районе. Всего в доме 140 квартир, три из которых адаптировали специально для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составила 8,4 тысячи "квадратов".

