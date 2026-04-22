Планировавший устроить взрыв у объектов МО РФ агент Киева задержан в Москве

В Москве задержан россиянин, готовивший взрыв у объектов Минобороны РФ по заданию украинских террористов. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, фигурант 1981 года рождения самостоятельно установил контакт с представителями террористических групп и по их указанию прибыл в столицу для совершения диверсии. В частности, он планировал взорвать самодельное устройство у здания МО РФ.

Во время задержания у преступника был изъят смартфон, который использовался для связи с куратором, добавили в службе, уточнив, что после проведения операции мужчина признался в содеянном.

Со слов злоумышленника, после совершения преступления ему обещали предоставить возможность уехать на Украину, чтобы он мог принять участие в боевых действиях против российской армии. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по предотвращению теракта с участием гражданки Германии в Пятигорске Ставропольского края. Теракт планировался киевским режимом.

Женщина находилась возле одного из объектов силовых ведомств. Силовики обнаружили у нее в рюкзаке самодельное взрывное устройство, состоящее из 1 500 граммов взрывчатого вещества с поражающими элементами. Иностранку предполагалось использовать как смертницу.