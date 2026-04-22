Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 09:48

Происшествия

Планировавший устроить взрыв у объектов МО РФ агент Киева задержан в Москве

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Москве задержан россиянин, готовивший взрыв у объектов Минобороны РФ по заданию украинских террористов. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, фигурант 1981 года рождения самостоятельно установил контакт с представителями террористических групп и по их указанию прибыл в столицу для совершения диверсии. В частности, он планировал взорвать самодельное устройство у здания МО РФ.

Во время задержания у преступника был изъят смартфон, который использовался для связи с куратором, добавили в службе, уточнив, что после проведения операции мужчина признался в содеянном.

Со слов злоумышленника, после совершения преступления ему обещали предоставить возможность уехать на Украину, чтобы он мог принять участие в боевых действиях против российской армии. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по предотвращению теракта с участием гражданки Германии в Пятигорске Ставропольского края. Теракт планировался киевским режимом.

Женщина находилась возле одного из объектов силовых ведомств. Силовики обнаружили у нее в рюкзаке самодельное взрывное устройство, состоящее из 1 500 граммов взрывчатого вещества с поражающими элементами. Иностранку предполагалось использовать как смертницу.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика