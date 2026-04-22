Ночь на 22 апреля стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на среду, 22 апреля, стала самой холодной в Москве и области с начала месяца. Об этом на своей странице в MAX заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столице, на ВДНХ, температура минувшей ночью опускалась до минус 1,3 градуса. В Подмосковье столбики термометров находились на отметке минус 5 градусов.

Позднякова добавила, что минимальные температуры были зафиксированы примерно в 04:00. После восхода солнца стало теплее.

В четверг, 23 апреля, в столице ожидаются дожди и мокрый снег. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в этот день также возможно резкое понижение атмосферного давления. Температура днем не превысит 6 градусов.

Волна холода, по прогнозам синоптиков, придет в Москву перед майскими праздниками. Это произойдет из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, дрейфующего по Поволжью.