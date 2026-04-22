"Ведомости": операторы призвали отложить введение платы за международный трафик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотовые операторы попросили Минцифы РФ отсрочить введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на собеседников в организациях.

Уточняется, что некоторые компании технически не готовы к введению новых норм 1 мая и просят на это несколько месяцев. Также операторы пока не знают, какой трафик определять как международный, ведь некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

Кроме того, возник вопрос, что делать при превышении установленного трафика, если абонент его не оплатит. Будет ли необходимо уменьшать скорость до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет.

В конце марта в СМИ появилась информация, что мобильные операторы в России введут плату за использование VPN-сервисов. Сообщалось, что глава Минцифры РФ Максут Шадаев провел два совещания с бизнесом, где попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Также утверждалось, что платформы будут обязаны ограничивать использование своих сервисов клиентами, которые заходят через VPN.

При этом позднее Шадаев подчеркнул, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN. Он указал, что обсуждаемые меры являются "сложным компромиссом".