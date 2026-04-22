Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 10:01

"Ведомости": операторы призвали отложить введение платы за международный трафик

Операторы призвали отложить введение платы за использование VPN-сервисов – СМИ

Сотовые операторы попросили Минцифы РФ отсрочить введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на собеседников в организациях.

Уточняется, что некоторые компании технически не готовы к введению новых норм 1 мая и просят на это несколько месяцев. Также операторы пока не знают, какой трафик определять как международный, ведь некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

Кроме того, возник вопрос, что делать при превышении установленного трафика, если абонент его не оплатит. Будет ли необходимо уменьшать скорость до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет.

В конце марта в СМИ появилась информация, что мобильные операторы в России введут плату за использование VPN-сервисов. Сообщалось, что глава Минцифры РФ Максут Шадаев провел два совещания с бизнесом, где попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Также утверждалось, что платформы будут обязаны ограничивать использование своих сервисов клиентами, которые заходят через VPN.

При этом позднее Шадаев подчеркнул, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN. Он указал, что обсуждаемые меры являются "сложным компромиссом".

Российские приложения начали ограничивать доступ для пользователей с VPN

Читайте также


технологии

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

