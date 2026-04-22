Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты на 2026 год

В Москве продолжается развитие системы социальной защиты, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что среди приоритетов находятся безусловно выполнение действующих социальных обязательств перед жителям города, а также поддержка участников СВО и их семей как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания.

Помимо этого, в Москве работают над повышением качества жизни жителей города старшего возраста, например, через организацию полезного досуга, поддержку здорового образа жизни и интеллектуальное общение. Кроме того, идет комплексное развитие системы долговременного ухода для москвичей пожилого возраста, требующих особого внимания.

Собянин добавил, что в городе будут работать над повышением эффективности трудоустройства жителей Москвы с учетом вызовов рынка труда, а также над расширением доступности и повышением качества электронных соцуслуг.

Мэр подчеркнул, что в столице также ведется работа над:



развитием системы социальной адаптации и улучшением качества жизни горожан с инвалидностью, в том числе проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания;

совершенствованием системы персонализированного сопровождения людей с особенностями состояния здоровья с рождения;

развитием принципов адресности и доступности при предоставлении мер соцподдержки нуждающимся москвичам.

Ранее Собянин рассказал, что участники СВО и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

