Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 10:27

Мэр Москвы

Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты на 2026 год

В Москве продолжается развитие системы социальной защиты, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что среди приоритетов находятся безусловно выполнение действующих социальных обязательств перед жителям города, а также поддержка участников СВО и их семей как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания.

Помимо этого, в Москве работают над повышением качества жизни жителей города старшего возраста, например, через организацию полезного досуга, поддержку здорового образа жизни и интеллектуальное общение. Кроме того, идет комплексное развитие системы долговременного ухода для москвичей пожилого возраста, требующих особого внимания.

Собянин добавил, что в городе будут работать над повышением эффективности трудоустройства жителей Москвы с учетом вызовов рынка труда, а также над расширением доступности и повышением качества электронных соцуслуг.

Мэр подчеркнул, что в столице также ведется работа над:

  • развитием системы социальной адаптации и улучшением качества жизни горожан с инвалидностью, в том числе проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания;
  • совершенствованием системы персонализированного сопровождения людей с особенностями состояния здоровья с рождения;
  • развитием принципов адресности и доступности при предоставлении мер соцподдержки нуждающимся москвичам.

Ранее Собянин рассказал, что участники СВО и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

